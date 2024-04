Wirtschaft

Protest gegen Lagerhaus-Schließung

In Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) gibt es Protest gegen die Schließung des Lagerhauses. Die Entscheidung, die Filiale in Kulm (Bezirk Güssing) auszubauen und dort ein Kompetenzzentrum zu schaffen, ist für die Landwirte und Winzer in Deutsch Schützen nicht nachvollziehbar.