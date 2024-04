ASV Draßburg trennt sich von Porics

Obwohl es für den ASV Draßburg zuletzt wieder aufwärts ging, fassten die Verantwortlichen den Entschluss, dass es auf dem Trainersektor eine Veränderung braucht. Nach der 1:3-Niederlage gegen Oberwart am Wochenende war dafür der richtige Zeitpunkt gekommen, sagte Draßburgs Sportlicher Leiter Peter Bauer. „Wir im Vorstand haben schon das ein oder andere Mal über den Trainerposten diskutiert. Wir sind der Meinung, dass noch was drin ist, deshalb wollten wir der Mannschaft nochmal einen Impuls geben“, so Bauer im Gespräch mit dem ORF Burgenland.

Schluss nach zwei Jahren

Nach knapp zwei Jahren geht damit die Ära Michael Porics in Draßburg zu Ende. Bis Saisonende übernimmt der bisherige Co-Trainer Mario Pürrer. Der Niederösterreicher ist seit dem Sommer des Vorjahres beim Verein, als Cheftrainer war er davor etwa in Deutschkreutz, Oberpullendorf und Eisenstadt tätig.