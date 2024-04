Brand und Verkehrsunfall in Pinkafeld

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld wurde zu einem Brand am Meierhofplatz gerufen. An Ort und Stelle konnte Entwarnung gegeben werden, da sich der Brand nicht direkt im Imbiss, sondern in einem Lagerbereich befand. Das Personal hatte das Feuer entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet, hieß in einer Aussendung der Feuerwehr.

Die Stadtfeuerwehr löschte den Brand und belüftete anschließend den Raum. Mit der Wärmebildkamera kontrollierten die Florianis den Bereich auf Glutnester.

Noch während des Brandeinsatzes wurden die Feuerwehrleute zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnabfahrt der A2 alarmiert. Aus ungeklärter Ursache waren im Kreuzungsbereich der Landesstraße und der Autobahnabfahrt zwei Pkw zusammengestoßen. In einem der Unfallfahrzeuge befanden sich eine junge Mutter und ihr Baby.

Die Mutter und ihr Kind kamen mit dem Schrecken davon. Da es sich bei einem der Unfallfahrzeuge um ein Hybridfahrzeug handelte, wurde mittels Rettungsdatenbank die Trennstelle lokalisiert und das Hochvoltsystem lahmgelegt. Die L237 war für die Dauer der Bergearbeiten nur erschwert passierbar.