Wetter

Wintereinbruch: Schneefall am Geschriebenstein

Noch am vergangenen Wochenende sind die Temperaturen im Burgenland auf bis zu 30 Grad gestiegen. Mittlerweile ist das Wetter im Land wieder teils spätwinterlich. Am Geschriebenstein, dem höchsten Punkt im Burgenland, hat es am Dienstag geschneit.