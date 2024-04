Bundesheer-Großübung im Südburgenland

Simuliert wird ein feindlicher Einbruch in eine Stellung – also ein Verteidigungsszenario. „Das ist der Fall der militärischen Landesverteidigung, der hier geübt wird. Das dient der allgemeinen Einsatzvorbereitung des Jägerbataillons 19, was die Hauptaufgabe hier auch im Frieden ist – die Vorsorge für den Einsatz“, so der stellvertretenden Bataillonskommandant Philip Krobath. „Das ist unser Beruf, das ist, wie wenn Sie als Maurer jeden Tag zur Baustelle gehen und der beruflichen Tätigkeit nachgehen.“

Verschiedene Abläufe werden trainiert

Bei der Großübung im Südburgenland wird nicht nur militärisches Angriffs- und Abwehrverhalten trainiert. Auch die Abläufe im Hintergrund sind zentraler Bestandteil der fast zweiwöchigen Ausbildung. Dazu gehören etwa die Verpflegung der Soldatinnen und Soldaten, die Sanitätsversorgung, der Abzug von Schadgerät und die Versorgung mit Munition, so Krobath.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck

Im Einsatz sind Soldatinnen und Soldaten aus dem Kader, der Miliz und Grundwehrdiener. Dass eine derart große Übung wieder stattfinden kann, hängt vor allem mit dem „Aufbauplan 2032“ des Bundesheers zusammen. Dadurch steht wieder das nötige Geld zur Verfügung. „Der positive Effekt ist bereits hier spürbar. Wir nehmen mehr Übungstätigkeit auf. Es läuft auch neues, modernes Gerät. Es wurden Verträge dahingehend auch abgeschlossen und wir sehen hier positiv der Zukunft entgegen“, so Krobath.

Kein Zusammenhang mit aktuellen Krisen

Dass die Großübung im Südburgenland ausgerechnet jetzt stattfindet, während zeitgleich in der Ukraine und im Nahen Osten Krieg herrscht, habe keinen Zusammenhang, sagt Kompaniekommandant Mario Pronhagl: „Es gibt jetzt keine Indikatoren, dass man sich jetzt vorbereitet auf irgendwelche Angriffe. Man kann die Gesellschaft, die Bevölkerung beruhigen. Wir machen das tagtäglich. Jetzt, im Zuge dieser zwei Wochen, mit dieser Großübung wird es halt in der Gesellschaft sichtbar.“

Zum Thema Krieg hat Pronhagl eine klare Meinung: „Wir wünschen uns, und da kann ich von mir bis zum letzten Schützen sprechen, wir wünschen uns, dass so etwas nie passiert, dass wir uns nur darauf vorbereiten, nur trainieren mit Knallmunition und nie in einem richtigen Einsatz mit scharfer Munition gegen einen Aggressor stehen müssen.“

Die Übung im Südburgenland dauert noch bis 27. April. Bereits am 20. April lädt das Bundesheer zu einem Tag der offenen Tür in die Kaserne nach Güssing.