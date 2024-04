Strohmayer-Dangl trainiert in Belek

Die 400 Meter Hürden sind die Spezialdisziplin von Niklas Strohmayer-Dangl. In dieser Disziplin will er sich für internationale Großereignisse qualifizieren. Dafür trainiert Niklas Strohmayer-Dangl derzeit intensiv. Bis zu sechs Stunden täglich arbeitet er mit seiner neuen Trainerin Viola Kleiser in Belek an seiner Form.

„Ich fühle mich immer besser und merke, dass die Wettkämpfe langsam näher kommen. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder in das Wettkampfgeschehen einzusteigen. Bis dahin gibt es aber im Training noch etwas zu tun“, erklärt der Leichtathlet.

Niklas Strohmayer-Dangl ist derzeit nicht der einzige starke Athlet, der für die Olympiasaison trainiert.

Der Neufelder traf im Rahmen des Trainingslagers auch einen engeren „Kollegen“, den Olympia-Dritten über 400 Meter Hürden von Tokio, Yasmani Copello aus der Türkei. Auch ein Foto mit dem Olympiasieger im Speerwurf, dem Inder Neeraj Chopra, ging sich noch aus.

Privat

„Die Anwesenheit solcher Athleten schafft eine inspirierende Trainingsumgebung und ist natürlich eine große Zusatzmotivation“, sagt Niklas Strohmayer-Dangl.

Europameisterschaft und Olympia-Qualifikation als Ziele

Im Vorjahr kämpfte Niklas Strohmayer-Dangl lange mit seiner Form und verpasste schlussendlich die WM. Heuer soll es für die EM-Teilnahme und vielleicht auch für die Olympia-Qualifikation reichen. In knapp vier Wochen beginnen die entscheidenden Wettkämpfe.

Dass der Formaufbau stimmt, hat Niklas Strohmayer-Dangl bereits in der Halle mit den Staatsmeistertiteln über 400 und 200 Meter bewiesen.