Eisenstadt: Sperre nach Wasserrohrbuch

Laut dem Wasserleitungsverband ist es zu dem Wasserrohrbruch gekommen, weil die Rohre am unteren Ende der Fußgängerzone mittlerweile in die Jahre gekommen sind und einfach veraltet waren. Der Schaden dürfte sich allerdings in Grenzen halten. Bis auf einzlene Bereiche des Asphalts wurde durch den Rohrbruch laut dem Wasserleitungsverband nämlich nichts beschädigt.

Man arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Schadens, heißt es seitens der Stadtgemeinde Eisenstadt. Die Reparaturarbeiten dürften allerdings noch länger für Verkehrsverzögerungen in der Innenstadt sorgen. Laut dem Wasserleitungsverband dürften die Arbeiten noch ein bis zwei Wochen dauern.