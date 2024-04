Gericht

2.507 Mal Hotline angerufen: 39-Jähriger vor Gericht

Am Landesgericht Eisenstadt hat sich am Dienstag ein 39-Jähriger wegen Stalkings verantworten müssen. Er soll in knapp eineinhalb Wochen 2.507 Mal bei der Hotline der Verkehrsbetriebe Burgenland angerufen und die Mitarbeiterinnen in sexuelle Gespräche verwickelt haben. Der Prozess endete mit einer Diversion.