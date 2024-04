Initiative für mehr Frauen in Sportvereinen

Das Ziel der Initiative, bei der auch der ASVÖ Steiermark dabei ist, ist es, Frauen im Sport stärker zu vernetzen, um Funktionärinnen für Sportvereine zu gewinnen. Schlussendlich solle der Frauenanteil langfristig erhöht werden, so die Projektverantwortliche von „aktiv-feminin-vernetzt“ und Vereinsberaterin vom ASVÖ Burgenland Conny Widder-Kremser. Bei den ASVÖ-Verbänden im Burgenland und in der Steiermark liegt der Frauenanteil bei ungefähr einem Drittel. Zu wenig, so Widder-Kremser, auch wenn man damit sogar über dem nationalen Schnitt liege.

ASVÖ Burgenland

Verschiedene Workshops

Projektstart war vor zwei Jahren. Frauen wurden mit Workshops direkt bei den Vereinen begleitet. Vorläufiger Höhepunkt war ein Vernetzungstreffen in Bad Waltersdorf in der Steiermark. Dabei sei es etwa um erfolgreiches Vereinsmanagement, Auftreten in den Medien, Coaching oder Resilienz gegangen, so Widder-Kremser. In Zukunft soll jenes Projekt, das mehr Frauen in die Vereinsarbeit integriert, auch national ausgeweitet werden.