Damen-Schach: Pamhagen holte sich Bundesliga-Titel

Pamhagen gewann 2022 sogar den Europacup. Das zweite erfolgreiche burgenländische Frauen-Schachteam kommt aus Wulkaprodersdorf. Pamhagen und Wulkaprodersdorf sind vor allem aufgrund ihrer Legionärinnen das Maß aller Dinge. Bei Pamhagen gehört ein Großteil des Teams zu den Top-100 der Frauen-Weltrangliste.

Im Duell gegen Wulkaprodersdorf saßen sich in Bad Tatzmannsdorf acht Spielerinnen aus sieben verschiedenen Nationen gegenüber. „Schach ist eigentlich ein Einzelsport. Aber wenn man gleichzeitig um Punkte für sein Team spielt, macht es die Sache noch ein bisschen spezieller. Man ist nicht nur für sich selbst, sondern für das Team verantwortlich“, so die Schachgroßmeisterin Elian Danielian vom ASVÖ Pamhagen.

ORF

„Wir hatten in den einzelnen Partien gute Chancen, zu gewinnen“, so das Resümee von Barbara Mihok-Juhasz vom SV Wulkaprodersdorf. Doch der Meistertitel ging am Ende relativ deutlich an den ASVÖ Pamhagen, der damit in dieser Bundesliga-Saison ungeschlagen blieb. Zum fünften Mal in den vergangenen zehn Jahren kommen die Siegerinnen im Spiel der Könige somit aus Pamhagen.