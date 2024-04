Planquadrat: Alkolenker auf A3 unterwegs

Insgesamt 79 Polizistinnen und Polizisten waren am in der Zeit von 16 Uhr bis 2 Uhr früh im Burgenland auf Kontrollfahrt. Dabei kontrollierte die Polizei rund 950 Personen, 740 Mal mit Alkomattest. Den höchsten gemessenen Alkoholwert hatte ein 36-jähriger Autofahrer im Bezirk Neusiedl am See. Der Mann brachte es bei der Kontrolle auf 1,98 Promille.

Drei Lenker hatten mehr als 0,5 Promille

hatten mehr als 0,5 Promille Zehn Lenker hatten mehr als 0,8 Promille

hatten mehr als 0,8 Promille Zwei Lenker waren in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand

Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden 250 sonstige Anzeigen und 240 Organstrafverfügungen sowie 461 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und 102 Anzeigen wegen Abstandsunterschreitung erstattet.

Manipulierte Lenkzeiten bei Bus aus Montenegro

Ein mit 74 Fahrgästen und zwei Fahrern besetzter Reisebus aus Montenegro war auf dem Weg nach Luxemburg. Bei der Kontrolle des digitalen Kontrollgerätes und der Fahrscheine wurden Hinweise auf Manipulationen festgestellt. Die Polizei stellte Lenkzeiten von 15 Stunden ohne Fahrerkarte fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Anzeige erstattet.

Alko-Lenker auf der A3

Bei einem ungarischen Autofahrer auf der A3 hat die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille festgestellt. Zudem besitzt der Mann keinen Führerschein. Ebenfalls auf der A3 fiel den Einsatzkräften ein gefährlich geparktes Fahrzeug auf. Im Gespräch mit dem Lenker stellt sich heraus, dass der Mann seit geraumer Zeit keinen Führerschein mehr besitzt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Beide Männer wurden angezeigt.

Weiters war ein 23-jähriger Ungar auf der A3 mit 194 km/h statt der erlaubten 130 km/h unterwegs.

Aixam- und Fahrradlenker alkoholisiert unterwegs

Einem 42-jährigen Lenker eines „Aixam“ wurde im Bezirk Güssing aufgrund einer Alkoholisierung von 1,96 Promille die Weiterfahrt untersagt und der erst vor wenigen Tagen wiedererlangte Führerschein abgenommen.

Im Ortsgebiet von Jennersdorf erwischte die Polizei einen 52-jährigen Radfahrer, der aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert wurde. Bei dem Mann wurde eine Alkoholisierung von 1,8 Promille festgestellt. Der Aixam-Lenker und der Radfahrer wurden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.