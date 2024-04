Burgenlandliga-Titelkampf bleibt spannend

Parndorf erwies sich als ebenbürtiger Gegner und ging durch ein Tor vorn Jani mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dominierte Siegendorf spielerisch und drehte die Partie durch zwei Tore von Tin Zeco.

ORF

In der Nachspielzeit gelang Parndorf aus einer Standardsituation durch Christopher Pinter noch der Ausgleich. Ein Ergebnis, mit dem die beiden Trainer am Ende gut leben konnten.

„Ich denke schon, dass es ein gutes Spiel war, ein umkämpftes und intensives Spiel. Wir haben unsere Möglichkeiten ausgeschöpft. Meine Mannschaft war wirklich bis zum Schluss top“, sagte Parndorf-Trainer Wolfgang Fischer.

„Wir haben das natürlich angesprochen, dass wir nicht drei Punkte nicht geholt haben. Aber wir haben trotzdem einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht“, so Siegendorfs Trainer Nikolaus Schilhan.

Nichts Neues in der Tabelle

In der Tabelle hat Siegendorf weiter drei Punkte Vorsprung auf Parndorf. Die Parndorfer sind aber kommende Runde spielfrei und können nicht punkten. Im zweiten Spiel des gestrigen Abends trennen sich Marz und die Spielgemeinschaft Edelserpentin 1:1.

Am Samstag folgen die fünf weiteren Spiele darunter das Blaufränkisch-Derby Horitschon gegen Deutschkreutz.

Siege für Oberwart und Neusiedl in der Regionalliga

Im ersten Spiel unter Neo-Coach Gernot Plassnegger setzte sich die SV Oberwart in der Regionalliga Ost mit 3:1 gegen Draßburg durch. Der Aufsteiger gelang damit die richtige Reaktion auf die 0:6-Pleite gegen Donaufeld in der Vorwoche. „Das zeigt, dass die Mannschaft unbedingt will. Damit können wir den letzten sieben Wochen schön entgegenschauen“, so Plassnegger. Oberwart bleibt damit in der Tabelle Zwölfter, kann aber den Vorsprung auf die Abstiegsplätze wieder ausbauen.

ORF

Der zuletzt formstarke Tabellenvorletzte ASV Draßburg ging leer aus – obwohl die Hausherren lange die tonangebende Mannschaft waren. „Oberwart ist nicht irgendein Gegner, wenn man sich den Kader anschaut. Wir waren zumindest gleichwertig, das stimmt mich optimistisch für die nächsten Aufgaben“, sagte Draßburg-Trainer Michael Porics. Optimistisch dürfen auch die Verantwortlichen beim SC Neusiedl in die Zukunft blicken. Nach vier Spielen ohne Sieg feierte der NSC am Freitagabend einen 1:0-Erfolg gegen Ardagger/Viehdorf.