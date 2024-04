Rolf Majcen: 23 Gipfelkreuze an einem Tag

23 Gipfel erstürmte der Bergläufer an einem Tag. Stationen auf seiner Reise waren etwa Landsee, Raiding und Mogersdorf. Die Strecke zwischen den Ortschaften bewältigte er mit dem Auto. „Es ist wunderschön gewesen“, erklärte der Sportler bei seiner Ankunft in Bonisdorf gegenüber dem ORF Burgenland. Die Idee, alle Gipfelkreuze des Burgenlandes abzulaufen, sei ihm spontan gekommen.

Rolf Majcens langer Tag als Gipfelstürmer

„Sowas hab ich noch nie gemacht, das ist etwas Einzigartiges, es wird mir immer in Erinnerung bleiben“, war der Niederösterreicher am Ende seiner Reise noch immer voller Glücksgefühle. Er sei viel in den Bergen und der Natur unterwegs, die Alpen seien aber dennoch „das Wunderschönste“ von allem.

Route durch das Burgenland selbst erarbeitet

Alle Gipfelkreuze des Burgenlandes zu entdecken und seine Route zu planen, gestaltete sich jedoch als schwierig. Mit viel Eigenrecherche stellte Majcen eine Route durch das östlichste Bundesland zusammen. „Ich habe zwei, drei, vier Gipfelkreuze dazu genommen, die nicht unbedingt welche sind, aber am höchsten Punkt stehen“, erklärte der Niederösterreicher. Zwei, drei Kreuze seien erst nach der Coronavirus-Pandemie entstanden.

ORF/Fabian Schneider

„Das Ziel eines Bergsteigers ist es, den Gipfel zu erreichen“, führte er aus. Das Burgenland sei für ihn die „ideale Ergänzung zum Alpinismus“. „Du hast Hügelberge. Das Schöne an den Bergen ist, dass du extreme Weitsicht hast, Fernsicht hast. Du fühlst einfach unglaublich viel Ruhe, Harmonie. Es ist einfach was ganz anderes, als wenn du in Westösterreich Bergsteigen bist“, so Majcen.