Dirigent Walter Franz gestorben

Der gebürtige Linzer wurde am Linzer Bruckner-Konservatorium und am Salzburger Mozarteum ausgebildet. Ab 1964 lebte Franz in Güssing und drückte dem musikalisch-kulturellen Leben in der Gemeinde seinen Stempel auf: So war er mehr als 40 Jahre lang Direktor der Musikschule, leitete mehrere Chöre und war eine Zeit lang ständiger Dirigent des Savaria Symphonieorchesters. 40 Jahre lang dirigierte er auch den Singkreis Gerersdorf und war Initiator und musikalischer Leiter der „Abendmusik bei Kerzenschein“ in Gerersdorf.

1966 gründete Franz die „Güssinger Musiktage“, die seither alljährlich stattfinden. Für sein umfangreiches Schaffen wurde er 1996 zum Ehrenbürger von Güssing ernannt.