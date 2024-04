Wolfgang Horvath verlässt Kirchenbühne

Ministrant, Mesner, Glöckner, Kirchenmusiker – das kirchliche Tätigkeitsfeld von Horvath war so bunt wie kaum ein anderes. Jahrzehntelang unterstützte er die Pfarrkirche in verschiedenen Funktionen, jetzt ist erst einmal Schluss. „Ich habe den Dienst in der Pfarre beendet, um mich für neue Aufgaben freizuspielen“, erklärte Horvath im Gespräch mit dem ORF Burgenland.

Wie diese aussehen werden, weiß er aktuell noch nicht. „Jetzt muss ich einmal Abstand gewinnen von den anstrengenden letzten Monaten. Das ist das Wichtigste“, so Horvath. Der Entschluss sei schon länger gewachsen: „Es spielen hier viele Dinge mit, aber das Wichtigste ist, dass wir etwas Positives geschaffen haben, das noch lange bleibt, hoffe ich“. Der Abschied falle ihm nicht leicht.

Musiker und Gründer

Horvath war seit 1980 Organist in Lockenhaus. Seit mehr als 25 Jahren organisierte er die Konzertreihe „Musica Sacra Lockenhaus“. Als Intendant von „OrgeLockenhaus“ veranstaltete er 20 Festivals. Im Jahr 2023 erhielt Horvath für sein Schaffen die Ambrosius-Medaille, die höchste Auszeichnung für kirchenmusikalisches Engagement.