Besucherrekord im Designer Outlet Parndorf

Nicht nur bei den Besucherzahlen, auch beim Umsatz wurde das bisherige Rekordjahr 2019 in Parndorf 2023 übertroffen: Bei den Besuchern verzeichnet man ein Plus von neun, beim Umsatz eines von zehn Prozent. Zuwächse bei den Besucherinnen und Besuchern gab es sowohl im nationalen, als auch im internationalen Bereich: Neben einer deutlichen Steigerung bei den unmittelbaren Nachbarländern Ungarn und Slowakei habe man sich mittlerweile auch im asiatischen Raum eine wachsende Fangemeinde erarbeitet, hieß es am Donnerstag vom Designer Outlet.

Ausbau der PV- und Ladeinfrastruktur geplant

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1998 hat sich das Outlet mit knapp 37.000 Quadratmeter Verkaufsfläche zum größten Designer Outlet in Zentraleuropa entwickelt. Mit 2.000 Arbeitsplätzen sei man zudem der bedeutendste private Arbeitgeber im Burgenland, hieß es. Heuer sollen im Outlet Parndorf zwei bauliche Großprojekte umgesetzt werden – nämlich der Ausbau der Photovoltaik- und der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.