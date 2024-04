Müllverband und UDB: Neue Geschäftsführer

Johann Janisch war mehr als 25 Jahre Geschäftsführer des burgenländischen Müllverbands. Ende Dezember geht der 64-jährige Piringsdorfer in Pension. Für ihn übernimmt ab dem kommenden Jahr Thomas Schlögl. Der Lutzmannsburger ist bereits seit mehr als 20 Jahren in der Abfallwirtschaft des Müllverbands tätig.

Wagner übernimmt Leitung des UDB

Auch beim Umweltdienst Burgenland kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Der langjährige Geschäftsführer Rudolph Haider tritt Ende des Jahres ebenfalls seine Pension an. Ihm folgt ab dem kommenden Jahr Christoph Wagner. Der Kohfidischer war bereits in mehreren internationalen Firmen tätig. Er arbeitete zuletzt beim Umweltdienst im Vertrieb.

Verlängert wurde in der Sitzung außerdem der Vertrag des kaufmännischen Geschäftsführers des UDB, Markus Szelinger. Die Verträge sind auf fünf Jahre befristet und treten am 1. Jänner 2025 in Kraft.