Olympiasieger beim LA-Meeting in Eisenstadt

Blake ist der Altstar der Sprintszene. Zwei Olympiasiege in der Staffel und der WM-Titel 2011 über 100 Meter sind die Höhepunkte seiner Karriere. Heuer will es der 34-Jährige noch einmal wissen und startet in Eisenstadt über 100 Meter. „Wir haben uns einfach mit dem Management von ihm in Verbindung gesetzt, haben lang und zäh verhandelt“, so Meetingorganisator Rolf Meixner bei der Programmpräsentation am Donnerstag in Eisenstadt. Dank der Unterstützung der Sponsoren seien die Finanzmittel dann auch so hoch gewesen, dass man Blake habe verpflichten können.

Blake wird im 100-Meter-Lauf auf den österreichischen Rekordhalter Markus Fuchs treffen. Fuchs soll im Sog des Superstars die Olympiaqualifikation schaffen. „Blake ist einer der schnellsten Männer, die wir jemals hatten, ist ein großer Konkurrent für mich. Es spornt mich aber andererseits auch an, dass ich gegen so einen schnellen Mann einmal rennen darf, und ich freue mich schon riesig“, sagte Fuchs.

Viele Höhepunkte

Das Programm in Eisenstadt weist zahlreiche weitere Höhepunkte auf. So sind die österreichischen Stars Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf und Victoria Hudson im Speerwurf am Start. Aus burgenländischer Sicht wollen Raphael Pallitsch über 1.500 Meter der Männer und Caroline Bredlinger über 800 Meter der Frauen Topleistungen bringen. Für Bredlinger geht es um die EM-Qualifikation: „Ich nehme mir jetzt mal die Europameisterschaft vor und danach schauen wir weiter.“

Spektakulär wird der Stabhochsprung, direkt vor der Haupttribüne. Der polnische Europameister Piotr Lisek soll Sprünge an die Sechsmetermarke zeigen.