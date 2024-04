50 Jahre PEN-Club Burgenland

Im PEN-Club Burgenland tauschen sich aktuell 25 Mitglieder aus und knüpfen Netzwerke. In Zeiten, in denen immer mehr Buchhandlungen schließen und in denen es immer schwieriger werde, sich zu äußern, empfinde sie die Arbeit im PEN immer wichtiger, erklärte die Club-Präsidentin und Autorin Katharina Tiwald: „Immer mit diesem Gedanken im Hintergrund die Charta, die alle Mitglieder unterschreiben, nämlich der Freiheit das Wort zu reden.“

Mitbegründer Milletich: „Nicht nur ein Hobbyverein“

Helmut Stefan Milletich war im Jahr 1974 einer der Mitbegründer des PEN-Clubs Burgenland. Man habe von da an wirklich gezeigt, dass das Land erst einmal einiges aufzuholen gehabt habe. Auf der anderen Seite haben man aber immer gute Autoren aus Wien, aus Ungarn, aus den angrenzenden Ländern im Burgenland gehabt, so Milletich: „Da haben wir schon gezeigt, dass dieser Club nicht nur ein Hobbyverein für Hobbydichter ist, sondern dass wir es ernst meinen.“

Um Mitglied des PEN-Clubs zu werden, müssen Autorinnen und Autoren mindestens zwei Bücher veröffentlicht haben und die Charta des PEN-Clubs unterschreiben.