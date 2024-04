Futsal-Team startet in Eisenstadt in EM-Quali

Futsal ist so ähnlich wie Hallenfußball, wird aber ohne Bande und mit einem etwas kleineren Ball gespielt. Das Futsal-Nationalteam trifft in einem Miniturnier im Eisenstädter Sportzentrum in der EM-Qualifikationsvorrunde bis Sonntag auf Bulgarien, San Marino und Israel. Im Fußball nicht gerade Großmächte, im Futsal aber Gegner auf Augenhöhe. „Man darf nicht vergessen, dass wir erst ein sehr junges Futsal-Nationalteam sind, uns gibt es erst seit fünf Jahren. Das heißt, uns fehlt einfach die Erfahrung, die andere Länder wie auch Bulgarien oder Israel schon seit mehreren Jahren haben“, so ÖFB-Futsal-Teamchef Patrik Barbic.

ORF/Fabian Schneider

Das will Österreich in der EM-Quali aber mit Kampfgeist wettmachen. Motivierende Worte kommen bei einem der letzten Trainings von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Auch er ein Futsal-Fan, obwohl er aus Zeiten des Stadthallenturniers die Bande gewöhnt ist. „Ich finde das eine extrem spannende Sportart. Mit vielen taktischen Inhalten, mit Spielzügen, die du einstudieren kannst und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Futsal-Spiel sehe“, so Schöttel.

Immer in Bewegung

Die meisten Spieler im Kader kicken auch auf dem grünen Rasen auf gutem Niveau. Die große Leidenschaft ist aber das Spiel in der Halle. „Das Geile ist einfach, dass da dauerhaft Aktionen sein, du hast keine Ruhephasen am Parkett, du bist wirklich in Dauerbewegung. Du musst jede Sekunde funktionieren, die du am Platz bist“, sagte Team-Spieler Vahid Muharemovic.

ORF

Schaffen es die Österreicher beim Miniturnier in Eisenstadt unter die ersten Zwei, stehen sie in der nächsten Qualifikationsrunde und sind dem Ziel Europameisterschaft schon ein gutes Stück näher. Noch wartet das junge Nationalteam auf seine erste Endrundenteilnahme. Ein erster Schritt kann schon am Donnerstag gelingen. Gegner zum Auftakt ist Bulgarien.