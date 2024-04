Schuhgeschäft: Inhaberin ertappt Dieb

Der dreiste Diebstahl ereignet sich bereits am Montagnachmittag im Schuhgeschäft von Alexandra Trenker in der Oberwarter Innenstadt. Einer der beiden Männer betrat das Geschäft und verwickelte die Inhaberin auf Englisch in ein Verkaufsgespräch über Kinderschuhe. Dass sich inzwischen ein Komplize des Mannes hinter der Verkaufstheke auf die Suche nach Geld machte, bekam Trenker nicht mit. Sie ging dann allerdings kurz zur Kasse und sah den zweiten Mann hinter dem Pult hocken, wo sich auch ihre Tasche mit ihrer Geldbörse befand.

300 Euro aus der Geldbörse fehlten

Dass der Mann, wie er sagte, nach Pflegeprodukten suchte, glaubte ihm Trenker nicht. Sie schaute in ihre Geldbörse und sah, dass 300 Euro Bargeld fehlten. Sie wandte sich an und sagte: „Na echt jetzt, Du stiehlst mir einfach mein Geld?“ Der Mann habe sie in diesem Moment verdutzt angeschaut und sei sofort aus dem Geschäft hinausgelaufen. Trenker lief ihm nach und machte noch ein Foto von dem Flüchtenden.

Zurück im Geschäft kam ihr der zweite Mann entgegen, der plötzlich überhaupt kein Interesse mehr an Kinderschuhen hatte. Auch diesen Mann sprach sie an, doch er habe nicht reagiert, sich nur auf die Seite gedreht und sei schnurstracks, ganz gemütlich aus dem Geschäft gegangen. Das sei für sie auch die Bestätigung gewesen, dass die beiden Männer irgendwie zusammengehört hätten, so Trenker. Auch von diesem Mann machte sie ein Foto und rief schließlich die Polizei. Eine Fahndung nach dem Duo verlief ergebnislos.