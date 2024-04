Neues Brezina-Buch für Kinder im Burgenland

Die Bücher richten sich an Kinder ab dem letzten Kindergartenjahr bis zur vierten Volksschule. „Es ist eine Geschichte, die hier im Burgenland spielt“, erklärte Brezina bei der Buchpräsentation. Für jede Altersstufe gibt es eine Geschichte, eine baut auf der anderen auf, aber jede ist für sich abgeschlossen. Es geht um fünf außergewöhnliche Tiere, die auf einer Burg leben und von den anderen nicht akzeptiert werden.

„Lesefreude und Interesse wecken“

„Für mich ist es das größte Anliegen, Kinder zu begeistern, ihnen zu zeigen, was sich um sie herum abspielt, was sie entdecken können. Lesen soll ein Abenteuer sein, in das man eintauchen kann“, so Brezina. „Es ist für die Kinder etwas Besonderes, eine Geschichte zu erleben an Plätzen, an einem Ort, dort, wo man lebt.“

ORF/Raphaela Pint

Die von ihm erdachte Geschichte ist ein Streifzug durch das Burgenland, mit all seinen Schönheiten und an zahlreichen Originalschauplätzen. „Wir wollen damit die Lesefreude und das Interesse der Kinder am Lesen wecken“, sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Die Bücher gehören zum landesweiten Projekt „Lesen-Schreiben-Verstehen“.

Erschienen ist „Die fliegende Burg“ im Lex Liszt Verlag. Ab sofort werden die Bücher in allen Schulen und Kindergärten verteilt. Die Bücher sind für die Nutzung an burgenländischen Schulen konzipiert und nicht im Handel erhältlich.