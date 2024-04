CHRONIK

Fast 500 Fahrraddiebstähle im Vorjahr

In Summe hatte es im Jahr 2023 genau 482 Fahrraddiebstähle gegeben. Das ist ein Anstieg um 49 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022, heißt es von der Mobilitätsorganisation VCÖ. Die meisten Diebstähle gab es im Bezirk Neusiedl am See.