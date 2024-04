Plassnegger übernimmt bei SV Oberwart

Nach der herben 0:6-Pleite gegen Donaufeld am Freitag wurde die Luft für die SV Oberwart erneut dünner. Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze – nicht das, was sich der Verein zu Saisonbeginn erhofft hatte. „Wir sind dann gemeinsam mit dem Trainerteam zu dem Schluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls benötigen“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner. Den soll jetzt also Gernot Plassnegger geben.

Ex-Profi als Hoffnungsträger

Der 46-jährige Steirer absolvierte in seiner aktiven Karriere knapp 250 Bundesligaspiele. Als Trainer war Plassnegger schon in der 2. Liga für den Grazer AK und Austria Lustenau tätig. „Über seine Vita brauchen wir nicht allzu lange reden. Dass er die hat, spricht für seine Qualität“, so Sportkoordinator Lehner. Das allein sei aber nicht der Grund, warum man sich für Plassnegger entschieden habe. „Die Art, wie er Fußball denkt und die Art, wie er als Mensch tickt, waren ausschlaggebend. Wir sind davon überzeugt, dass er in dieser Saison perfekt zu unserer Mannschaft passt“, sagte Lehner.

APA/ERWIN SCHERIAU

Seinen bislang letzten Trainerjob hatte Plassnegger bis zum Sommer des Vorjahres beim SC Kalsdorf in der Regionalliga Mitte. Als sein Co-Trainer wird Christian Deutschmann fungieren, der schon als Spieler in Oberwart Station machte und dort seine Laufbahn beendete. Klares Ziel in den verbleibenden acht Saisonspielen ist der Klassenerhalt. Ein erstes wichtiges Zeichen könnte der neue Coach mit seinem Team schon am Freitag setzen. Dann geht es für die Oberwarter im Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten ASV Draßburg.