Wirtschaft

Familypark: Millioneninvestition in neue Attraktion

Der Familypark in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) – einer der größten Freizeitparks Österreichs – ist in die Saison gestartet. Die Winterpause wurde für Aus- und Umbauarbeiten in Millionenhöhe genutzt.