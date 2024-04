Rares Gut: Olivenöl aus dem Burgenland

Das erste Olivenöl aus dem Ruster Hügelland ist noch eine echte Rarität. In einer Ölpresse in den Marken in Italien wurden im vergangenen Herbst aus etwas mehr als 100 Kilogramm Oliven 17 Liter Öl gepresst worden. Man sei zunächst in Italien ein wenig belächelt worden, sagt Angela Pieretti-Eder vom Ruster Olivenhain „Olivae Pannoniae Superioris“. „Aber sie waren dann sehr überrascht über die Qualität der Oliven und auch über das Öl, das wir dann tatsächlich pressen durften. Es war einfach spannend, ein Abenteuer“. Auch beim prozentuellen Ertrag pro Kilogramm habe man die Italiener überzeugen können, so Franz Günther vom Olivenhain „Olivia“ in Mörbisch.

ORF/Alexandra Strobl

Dass die Betreiber der Olivenhaine im Ruster Hügelland zum Pressen nach Italien gefahren sind, hat einen einfachen Grund. „Es gibt in Österreich ganz einfach keine Olivenpresse. Man braucht da wirklich ein spezielles Gerät, auch ein hochwertiges Gerät, damit die Qualität gewährleistet ist. Und das gibt es noch nicht bei uns“, so Sabine Haider von „Olivia Mörbisch“.

Derzeit noch mehr Leidenschaft als Gewinn

Die Olivenproduktion im Burgenland ist noch in der Aufbauphase, die Motivation dafür ist derzeit mehr die Leidenschaft als der Gewinn. Die Familie Pieretti-Eder pflegt mehr als 500 Bäume in Rust, Sabine Haider und Franz Günther pflegen rund 650 Bäume in Mörbisch. Großes Ziel ist eine eigene Olivenpresse im Burgenland bis 2026. Beide Betreiber der Olivenhaine verarbeiten die Oliven nicht nur zu Öl, sondern bieten auch Produkte wie eingelegte Oliven und Olivenblättertee an.

ORF/Alexandra Strobl

In Zeiten des Klimawandels seien Betriebe mit Mut zu neuen Wegen besonders wichtig, weil sie vorzeigen würden, dass auch Produkte im Burgenland funktionieren, an die man im ersten Moment nicht denken würde, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).