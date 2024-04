Chronik

Premiere für „Lackenbach, meine Kehillah“

„Lackenbach, meine Kehillah“. So heißt ein neuer Dokumentarfilm von Norbert Blecha, der am Donnerstagabend in der Synagoge in Kobersdorf präsentiert wurde. Der Filmproduzent hat sich dafür auf Spurensuche begeben. Die einst blühende jüdische Gemeinde von Lackenbach wurde 1938 von den Nazis ausgelöscht.