35 Jahre „Dobar dan Hrvati“

Am 2. April 1989 begrüßte Moderatorin Christine Marold das erste Mal die Zuschauerinnen und Zuschauerinnen in der Fernsehsendung „Dobar dan Hrvati“. Die Sendung berichtet seit damals über minderheitenpolitische und minderheitenrelevante Themen, produziert werden aber auch Reportagen von kulturellen Ereignissen und über interessante Persönlichkeiten.

ORF

„Für den ORF ist es eine wichtige und schöne Aufgabe, Volksgruppensendungen zu produzieren. Wir im Burgenland nehmen das sehr ernst und ich glaube, die kroatische Gemeinschaft erkennt, wie wichtig es uns ist, Themen und Ereignisse der kroatischen Szene in unserer Berichterstattung abzubilden und so letztlich auch die kroatische Sprache zu bewahren“, so ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics.

ORF

Sendungshinweis Am Sonntag, dem 7. April 2024, um 13.35 Uhr in ORF 2/B wird die 1.812. Ausgabe von „Dobar dan Hrvati“ ausgestrahlt.

Ewald Pichler legte den Grundstein

Der erste Leiter der Kroatisch-Redaktion war Ewald Pichler (1979-2002). Danach folgten Hannes Pinterits (2002-2005), Fred Hergovich (2005-2021) und Jurica Csenar (interimistisch Jänner-September 2021).

Seit Dezember 2021 ist Anka Schneeweis die Leiterin der Kroatisch-Redaktion und Sendungsverantwortliche für „Dobar dan Hrvati“. Moderiert wird die Sendung aktuell von Silvia Degendorfer, Marijana Palatin, Viktoria Palatin und Marin Berlakovich.