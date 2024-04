Betretungsverbot: Bürgermeister geht

Am Karsamstag wurde gegen Weber ein polizeiliches Betretungsverbot verhängt worden. Hintergrund war ein Streit des Bürgermeisters mit seiner Frau vor Gästen in einem Gasthaus. Daraufhin gab es einen Polizeieinsatz – mehr dazu in Betretungsverbot gegen Bürgermeister. Er habe seine Frau noch nie geschlagen, sie an diesem Tag aber geschubst, sagte Manuel Weber am Freitag gegenüber dem ORF Burgenland.

„Unentschuldbares Fehlverhalten“

Um seine Familie, seine Kinder und sich selbst durch sein „unentschuldbares Fehlverhalten“ aus der Schusslinie zu nehmen, werde er nun sein Amt zurücklegen, so Weber. Die Mandatsverzichtserklärung habe er noch nicht unterschrieben. Die Rudersdorfer ÖVP-Fraktion, sowie den SPÖ-Vizebürgermeister habe er bereits informiert, die Landespartei noch nicht.

Weber ist seit 2017 Bürgermeister von Rudersdorf. Damals setzte er sich gegen den damaligen SPÖ-Landtagsabgeordneten Ewald Schnecker durch. Im Gemeinderat gibt es 13 ÖVP- und zehn SPÖ-Mandatare. Interimistisch wird nun David Venus (SPÖ) die Geschicke der Gemeinde leiten, zumindest so lange, bis es zu einer gesetzlich verpflichtenden neuen Wahl kommt.