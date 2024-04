ÖAAB präsentierte nochmals Themen für AK-Wahl

Im Martinsschlössl in Donnerskirchen der Heimatgemeinde Johannes Mezgolits hielt der ÖAAB seien Wahlkampfveranstaltung ab. „Für die Fleißigen“ lautet das Motto der ÖVP-Arbeitnehmer:innen für die AK-Wahl 2024. „Die Fleißigen sind jene gewesen, die dieses Land aufgebaut haben. Die Fleißigen sind es, die dieses Land am Laufen halten. Und die Fleißigen werden es sein, die dieses Land am Ende des Tages auch weiterbringen werden.“, so Spitzenkandidat Mezgolits.

ORF/Raphaela Pint

Mezgolits ist Bürgermeister von Donnerskirchen und Landtagsabgeordneter. Er ist bereits zum zweiten Mal der Spitzenkandidat der ÖVP Arbeitnehmervertretung und setzt auf folgende Themen: „Es sind Evergreen-Themen, für die die ÖVP steht: Steuern runter, die Pendler unterstützen und die Kontrolle der Mächtigen.“

Zehn Mandate als Wahlziel

Die ÖVP-Arbeitnehmer:innen sind aktuell zweitstärkste Kraft im Arbeiterkammer-Parlament und halten neun Mandate. Das Ziel für die anstehende Wahl sei ein zehntes Mandat erreichen. „Schön wäre es natürlich, wenn auch der Einzug ins Präsidium klappt“, so Mezgolits.

ORF

Kritik kam am Freitag von der FSG, der stärksten Fraktion in der AK-Vollversammlung. Der ÖAAB habe in den letzten fünf Jahren auf Landesebene keine wirksamen Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwirkt, heiß es in einer Aussendung.