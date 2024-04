U20-EM und Volleyball-Bundesliga: spannende Tage für Markus Hirczy

Dänemark, Belgien und Spanien sind die Gegner in der EM-Qualifikation. Heute beginnen die Spiele in Hartberg in der Steiermark. Erster Gegner ist Spanien. „Spanien ist eine recht kompakte, kämpferische Mannschaft. Ich denke trotzdem, dass sich dann die Qualität von unserer Mannschaft durchsetzen wird, weil wir offensiv schon einiges zu bieten haben“, zeigt sich Markus Hirczy im Interview mit dem ORF Burgenland zuversichtlich.

ORF

Das von Hirczy betreute Unter20-Team gilt als besonders talentiert. „Das ist aus Verbandssicht unser Top-Kader momentan. Erfreulich ist auch, dass einige Spieler dieses Teams in der ersten Bundesliga zum Einsatz kommen, und das merkt man natürlich“, sagt Markus Hirczy

Zuerst das Nationalteam, dann der Verein

Für Markus Hirczy folgt nach der EM-Qualifikation mit dem Unter20-Team der Höhepunkt in der heimischen Liga. Der 45-jährige hat mit Hartberg überraschend die Finalserie der heimischen Herren-Liga erreicht. Gegner ist Hypo Tirol. „Ich hoffe, wir können jetzt das erste Mal unsere Außenseiterrolle auch wirklich genießen. Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Markus Hirczy zur Ausgangslage.

ORF

Für Hirczy ist die Saison unabhängig vom Finalausgang schon ein Erfolg. „Über eine ganze Meisterschaft hinweg ins Finale zu kommen, das zeigt einfach Kontinuität und Qualität. Und da bin ich mächtig stolz“, so Markus Hirczy. Die Finalserie von Hartberg gegen Tirol beginnt kommenden Mittwoch. ORF Sport plus überträgt alle Spiele live.