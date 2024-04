Klinik Oberwart: Tag der offenen Tür

Der interessierten Bevölkerung wird am Tag der offenen Tür in der Klinik Oberwart einiges geboten. Man kann zum Beispiel den Operationsroboter Da Vinci in Augenschein nehmen und zwei große Modelle – den begehbaren Darm und das begehbare Herz. Franz Öller, Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, ist mit der Resonanz sehr zufrieden. Auch der Zeitplan der Übersiedelung wird halten.

Klinik soll ausgebaut werden

Am siebten Mai kommen laut Öller die ersten Patientinnen und Patienten. Das alte Spital wird dann langsam heruntergefahren und im nächsten Jahr abgerissen. Der frei werdende Platz werde eine Reservefläche. Das Gesundheitssystem sei sehr dynamisch. Es gebe immer neue Entwicklungen. „Man weiß nicht, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, deswegen ist es gut, wenn man Flächen zur Verfügung hat“, so Öller.

Fotostrecke mit 11 Bildern ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner ORF/Norbert Lehner

Die neue Klinik muss vielleicht schon bald ausgebaut werden, da zwei zusätzliche Abteilungen eingerichtet werden, eine Onkologie und eine Neurochirurgie. Man evaluiere aktuell, wie man es mit der Fläche lösen werde und übermittle dann dem Eigentümer entsprechende Vorschläge, sagte Öller. Der Verteter des Eigentümers, Landehauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), sah sich die neue Klinik am Donnerstag an. Er schonte noch seine Stimme und gibt derzeit keine Interviews. In einer Aussendung zeigt sich der Landeshauptmann aber sehr zufrieden. „Während anderswo Spitäler zugesperrt werden, ist die neue Klinik bereits abbezahlt, bevor sie eröffnet worden ist“, so Doskozil. Tage der offenen Klinktür sind in Oberwart auch am Freitag und am kommenden sowie am nächsten Wochenende.