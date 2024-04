Wellness für Hunde und Katzen im Trend

Tamara Wagner bietet in Großpetersdorf ein Wellnessprogramm für Vierbeiner an. Für Hunde und Katzen gibt es von der Tierliebhaberin ein All Inclusive Paket. Je nach Bedarf gibt es einen Haarschnitt, Fellwäsche und eine Pediküre. Die meisten Kundinnen und Kunden legen laut Wagner Wert darauf, dass das Fell gepflegt ist und die Tier sauber sind. „Geschnittene Krallen sind bei Hunden wichtig für den Bewegungsapparat“, so Wagner.

ORF/Corina Kaufmann

Besonders beliebt sind Beauty-Behandlungen bei Hund und Katz derzeit im Internet. Diesen Trend rund um die Pflege unserer Vierbeiner merkt auch die Hunde- und Katzenfrisörin. Die Haustiere hätten mittlerweile einen anderen Stellenwert. „Sie leben im Haus, schlafen teilweise im Bett und sollen einfach sauber und gepflegt sein“, so Wagner. Ihr Wissen vermittelt die Vierfach-Katzenmama auch als Katzencoachin. Sind Katzen beispielsweise ängstlich oder unsauber, dann werden die Auslöser gesucht und gezielt behandelt. Dafür erstellt sie einen gezielten Trainingsplan. "Zuerst muss man herausfinden, was die Ursache für den Stress ist und wie der Stress ausgelöst wird.