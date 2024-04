Zigaretten sind wieder teurer

Bei einigen Zigarettenmarken sind diese Woche 20 bis 30 Cent dazu gekommen, manche Packungen kosten bereits über sechs Euro. Grund für den Anstieg ist die Tabaksteuererhöhung, erklärt die Obfrau der burgenländischen Trafikanten Angelika Bauer. „Einmal im Jahr – und das ist zumeist zum 1. April – gibt es von der Regierung die steuerliche Erhöhung. Und die wird dann sukzessive an den Kunden im Verkaufspreis weitergegeben. Das steuert die Industrie. Die müssen 14 Tage vorher den Verkaufspreis anmelden beziehungsweise beim Finanzministerium bekannt geben. Und das wird dann an uns weitergeleitet. Und wir wissen dann, wann verschiedene Sorten im Verkauf teurer werden“, so Bauer.

Für den Zigarettenkauf nach Ungarn zu fahren, lohnt sich kaum mehr. Außer in der Slowakei und in Slowenien gebe es in keinem Nachbarstaat Österreichs Zigaretten zu niedrigeren Preisen als hierzulande, in einigen Ländern seien die Preise sogar noch höher als in Österreich, so Bauer. Bereits im Vorjahr hat eine Zigarettenpackung in Ungarn im Schnitt nur um 20 Cent weniger gekostet als in Österreich.

Besser wäre es, mit dem Rauchen aufzuhören, rät Mediziner Florian Buchmayer. Unterstützung gibt es beispielsweise in Form von Medikamenten oder einer Psychotherapie. „Tabakkonsum verursacht schwere Erkrankungen, bis zu 13.000 Todesfälle werden jährlich gezählt, insbesondere verursacht er Erkrankungen im Herz-Kreislauf-System oder Krebserkrankungen“, so Buchmayer.