Rechnitzerin führte Telefonbetrüger hinters Licht

Egal ob Polizisten-Trick, klassischer Diebstahl oder Diebstahl per Störsender. All diese Straftaten wurden mithilfe von Burgenländerinnen und Burgenländern aufgeklärt. Zivilcourage zu zeigen ist wichtig, sagt Landespolizeidirektor-Stellvertreter Werner Fasching. „So haben wir die Gelegenheit, Täter festzunehmen und viele Taten dazu aufzuklären und vor allem auch viele zu verhindern.“

Belohnung zum Dank

Als Dank haben Monika Christ, Leopoldine Zöhrer und Sandor Bokor den Sicherheitsverdienstpreis und damit jeweils 1.300 Euro pro Person erhalten. Monika Christ etwa hat verdächtige Personen auf einem Parkplatz beobachtet und gemeldet. „Weil das war doch ein sehr verdächtiges Verhalten und wir haben damit eigentlich

ziemlich Gutes tun können.“

ORF/Thomas Prunner

Sandor Bokor hat einen Diebstahl ganz in der Nähe seiner Tischlerei in Strem (Bezirk Güssing) angezeigt – die Täter wurden in Ungarn festgenommen. „Ich habe gerne geholfen“, sagt Bokor. Der Bande konnten noch weitere Diebstähle im Südburgenland und der Südoststeiermark nachgewiesen werden.

Leopoldine Zöhrer hilft Trickbetrüger zu stellen

Leopoldine Zöhrer hat einen Telefontrickbetrug aufgedeckt. Sie sollte Geld für die Freilassung ihrer Tochter bezahlen, die einen Unfall begangen haben soll. „Keine Behörde in Österreich ruft erstens einmal ohne Kennung an oder verlangt Geld, dass ein Kind freikommt, oder überhaupt ein Unfallverursacher. Das glaube ich nicht“, so Zöhrer. Die Rechnitzerin bemerkte sofort, dass es sich um Betrüger handeln musste und reagierte geistesgegenwärtig.

Im Interview mit ORF Burgenland-Redakteur Thomas Prunner erinnert sich Leopoldine Zöhrer an jenen Tag im November, als die Betrüger bei ihr anriefen und schaltete nebenbei die Polizei ein.

Leopoldine Zöhrer im Gespräch

Sie zögerten es zirka fünf Stunden lang hinaus, der Polizist im Kaffeehaus stand der Frau zur Seite. Schließlich gab er Leopoldine Zöhrer zu Verstehen, dass drei Männer im Weingebirge von Rechnitz festgenommen werden konnten, erzählt die Frau. Das dürfte der Betrüger am Telefon mitbekommen haben, er legte schließlich auf.