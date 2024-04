Pinkafelder stellt Einbrecher

Mit einem Spaten in der Hand stellte der 42-jährige Familienvater den Einbrecher und bewachte ihn, bis die Polizei eintraf. Der Eindringling hatte ein Klappmesser und Goldschmuck bei sich. Nachforschungen der Polizei ergaben nun, dass der 18-Jährige aus der Republik Moldau ein Serieneinbrecher sein dürfte.

Seit Mai des vergangenen Jahres soll der Mann mehr als 40 Einbrüche und Diebstähle in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland verübt haben. In diesen Fällen soll er auch geständig sein. Insgesamt soll der Schaden zwischen 10.000 und 13.000 Euro liegen, unter den gestohlenen Gegenständen sind auch E-Bikes und E-Scooter. Derzeit befindet sich der Mann in Eisenstadt in Untersuchungshaft. Neben Einbruch und Diebstahl wird ihm wegen eines falschen Ausweises auch Urkundenfälschung vorgeworfen.