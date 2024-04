Gunners nach Sieg vor Einzug in Play-offs

Seit dem Ende des Grunddurchgangs reiten die Gunners ungebremst auf der Erfolgswelle und sie können auch vom Schlusslicht aus der Steiermark nicht gestoppt werden. Mit 95:69 gewinnen die Gunners in der eigenen Halle. Dabei machen ihnen die Gäste das Leben schwerer, als das Ergebnis vermuten lässt. Coach Horst Leitner sprach nach dem Spiel von einem sehr schwierigen Duell.

Einen Sieg brauchen die Gunners noch, um den Einzug in die Play-offs zu fixieren, der könnte am Samstag in Eisenstadt im Derby gegen die BBC Nord Dragonz folgen. Die Eisenstädter hingegen müssen wohl ins Play-down gegen den Abstieg. Das Team aus der Landeshauptstadt verlor die Ostermontagspartie gegen den BC Vienna klar mit 78:103 und bleibt Vorletzter.