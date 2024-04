Platz im Gewerbepark Grafenschachen begehrt

Der Gewerbepark Grafenschachen liegt ziemlich genau zwischen Graz und Wien, die Autobahnauffahrt ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Betriebe schätzen diese verkehrsgünstige Lage. Die Firma Dunst Hydraulik und Ladetechnik sieht einen entscheidenden Standortvorteil. Sie siedelte sich aus der Steiermark kommend als erster Betrieb in Grafenschachen an.

ORF

Josef Dunst bereute diese Entscheidung nie. Nur als der stark wachsende Betrieb innerhalb des Gewerbeparks übersiedeln wollte, gab es Probleme, ein passendes Grundstück zu finden. Die Verhandlungen mit den Eigentümern waren schwierig. „Einer verkauft, der andere verkauft nicht – und das war das Hauptproblem“, erzählte der Unternehmer. Man habe eine gewisse Grundfläche gebraucht – circa 30.000 Quadratmeter, um den Betrieb errichten zu können und auch die Aussicht, dass man in zehn Jahren noch eine Chance auf Erweiterung habe.

Gewerbepark fast voll verbaut

Demnächst wird ein Installationsbetrieb im Gewerbegebiet bauen, aber dann wird es eng mit dem Platz für neue Unternehmen im Gewerbegebiet. Derzeit stoße man mit den aufgeschlossenen Flächen fast an die Grenzen, sagte der Bürgermeister von Grafenschachen Marcel Hoppel (SPÖ). Man sei aber zuversichtlich, die eine oder andere Firma, die noch anfragen werde, auch zufriedenstellen zu können.

Elektroinstallationsbetriebe: Kampf um Arbeitskräfte

Die Firma Elektroinstallationen Rübenbauer siedelte sich ebenfalls wegen der Autobahnanbindung in Grafenschachen an. Fast alle Mitarbeiter sind auf großen Baustellen im Raum Wien beschäftigt, das Unternehmen hat trotz der Krise am Bau volle Auftragsbücher. Grundsätzlich sei man mit dem Standort sehr zufrieden. Nur gebe es in der Region sehr viele große Elektroinstallationsbetriebe, daher sei der Arbeitskräftemarkt relativ „trocken“, sagte Prokurist Daniel Kienegger.

Im Gewerbepark herrscht also grundsätzlich gute Stimmung, für etwas Unmut sorgt nur, dass einige Straßen noch immer nicht asphaltiert sind. Laut Bürgermeister Hoppel wird die Gemeinde die Straßensanierung in den kommenden Jahren in Angriff nehmen. Aus finanziellen Gründen könne er sich aber nicht auf einen konkreten Zeitplan festlegen.