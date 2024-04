Ostern im Zeichen des Genusses

Genießen und gemeinsam feiern, darum geht es rund um Ostern in den idyllisch gelegenen Beherbergungsbetrieben des Südburgenlandes. Auch am Hannersberg (Bezirk Oberwart), wo von Frühjahr bis in den Herbst Hochzeiten gefeiert werden, sind die Touristen noch nicht so richtig angekommen. Beim Brunch am Ostersonntag waren viele der Gäste nicht zum ersten Mal am Hannersberg, heißt es vom Unternehemnsgründer Ronald Gollatz.

Genussvolles Osterfest Genussvolles Osterfest | Meldungen | Die Anna-Kapelle bei Gattendorf

„Zusammenarbeit wichtig“

Ein Großteil der Gäste hätte auf dem Berg bereits Feste, vor allem Hochzeiten, gefeiert oder Seminare besucht und würde dann wieder kommen. Laut dem Unternehmensgründer ist die Buchungslage grundsätzlich gut. Dennoch arbeite man gemeinsam mit dem Burgenland Tourismus daran, mehr Menschen für das Südburgenland zu begeistern. „Diese Zauberformel, die dafür notwendig ist, wüssten wir alle gerne. Wichtig ist eine gute Zusammenarbeit zwischen der lokalen, der regionalen und der überregionalen Ebene“, so Gollatz.

ORF/Gabi Schiller

Auch in Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) setzt die Ratschen mit Restaurant und vergrößerter Wohnothek zu Ostern auf Stammgäste. In der Küche startet die Ratschen mit einem neuen Küchenchef in die Saison. Der Fokus liegt auf Produkten aus der Region mit einer internationalen Küchenlinie. „Wir wollen das Essen zelebrieren, etwa mit Lamm und Tafelspitz, damit die Menschen nach der langen Fastenzeit das Essen wieder genießen können“, so Sternekoch Mateo Lopez.