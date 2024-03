Basketball: Gunners gewinnen souverän

Die Oberwart Gunners liesen im Auswärtsspiel bei den Timberwolves nie Zweifel über den Ausgang des Spiels aufkommen. Nach den ersten beiden Vierteln betrug der Vorsprung 10 Punkte. Dann zog Oberwart rasch davon und feierte am Ende einen 97:52-Sieg. Trainer Horst Leitner sprach vor allem nach der stärkeren zweiten Hälfte von einem verdienten Sieg. Der kanadische Legionär Munis Tutu war der Mann des Abends mit 20 Punkten.

Kapfenberg gewinnt gegen Eisenstadt

Oberwart führt weiter die Tabelle der Qualifikationsrunde an, punktgleich vor Kapfenberg. Die Steirer feierten bei den Dragonz Eisenstadt einen 112:86-Erfolg. Eisenstadt wartet in der Qualifikationsrunde weiter auf den ersten Sieg. Die Dragonz liegen damit weiter auf dem vorletzten Platz. Bereits am Montag findet in der Superliga die nächste Runde statt. Oberwart hat Fürstenfeld zu Gast und Eisenstadt gastiert beim BC Vienna.