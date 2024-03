Wallfahrtskapelle feiert Auferstehung

Inmitten von weitläufigen Feldern zwischen Neudorf und Gattendorf liegt auf einer kleinen Anhöhe die Annakapelle. Errichtet wurde sie vor rund 300 Jahren von der Familie Esterhazy. Ein genaues Datum lässt sich nicht eruieren. Damals lag die Kapelle an den Hauptverbindungen zwischen Budapest und Wien sowie Bratislava und Sopron. Zeitweise haben dort Eremiten gelebt, aber im Laufe der Jahre hat die Wallfahrtskapelle an Bedeutung verloren und verfällt nun zusehends.

Umfassende Renovierung geplant

Aufgrund des aktuellen Zustandes der Kapelle ist eine umfassende Renovierung dringend notwendig. Das umfasst laut dem Gattendorfer Pfarrer Günther Kroiss sowohl das Dach als auch die Fassade und den Innenraum. Er schätzt, dass die Renovierung zwischen 400.000 und 500.000 Euro kosten wird. „Das ganze soll über fünf Jahre aufgeteilt werden“, so Kroiss.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Das Besondere an der Kapelle ist, dass sie über zwei Beträume verfügt. Einen für die deutschsprachige Bevölkerung und einen für die kroatischsprechenden Gläubigen der Umgebung. Früher haben auch Wallfahrer aus Ungarn und der Slowakei die Kapelle besucht. Diese Tradition wird jetzt wieder fortgeführt. Vor zwei Jahren hat etwa eine größere Wallfahrtsgruppe aus Bratislava die Annakapelle für sich entdeckt. Jetzt kommen sie regelmäßig zu der Kapelle.

Beliebter Ort in der Region

Für die Neudorfer und Gattendorfer hingegen ist die Kapelle Ort des Glaubens und der Kraft von Kindesbeinen an. Die ersten Wanderungen in der Volksschule führten etwa viele Kinder hinaus zur Kapelle. „Die Annakapelle kennt einfach jeder“, so Elisabeth Schulz aus Gattendorf. Die Kapelle ist nicht nur zu besonderen Anlässen gut besucht. „Menschen aus der Umgebung kommen zur Annakapelle, zünden Kerzen an, beten und versuchen zu meditieren“, sagte Wolfdieter Skodler aus Neudorf bei Parndorf. Im Juni wird bei der Annakapelle eine Generationenwallfahrt abgehalten, und im Sommer findet dort wieder der traditionelle Annakirtag statt.