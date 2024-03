Optimistischer Start in neue Segel-Saison

Traditionell beginnt die Segelsaison am Neusiedler See am ersten Aprilwochenende. Heuer wird in Oggau bereits eine Woche früher gekrant. Ein Grund dafür ist, dass Ostern heuer sehr zeitig gefeiert wird. Auch der deutlich höhere Wasserstand als im Vorjahr ist mit ein Grund, dass bereits zahlreiche Bootsbesitzer aus den angrenzenden Bundesländern ihre Boote kranen lassen. „Heuer schaut’s super aus, der Wasserstand hat sich erholt, hoffen wir das es so bleibt“, meinte einer der Bootsbesitzer.

Wasserstand um 40 Zentimeter höher als 2023

Ein um 40 Zentimeter höherer Wasserstand als im vergangenen Jahr ist zwar noch immer kein Anlass für Jubel, doch er stimmt die Betreiberin des Yachthafens in Oggau, Marie-Luis Butterfly, für die heurige Saison zuversichtlich. Dieses Jahr werde man wieder voll werden und habe wieder 250 Boote. Im vergangenen Jahr habe man nicht einmal 100 Boote im Wasser gehabt.

Butterfly: Freie Fahrt

Der Wasserstand habe sich wesentlich gebessert und man habe sehr eng mit der Seemanagement Burgenland GmbH zusammengearbeitet und ausgebaggert, weil es Verschwemmungen gegeben habe, erzählte Butterfly: „So haben wir freie Fahrt in kompletter Tiefe bis raus aufs offene Wasser.“ Auch im Wassersportzentrum in Weiden am See blickt man der Saison optimistisch entgegen.