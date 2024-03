Land sucht Lehrkräfte fürs nächste Jahr

Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei das Burgenland im Bildungsbereich gut aufgestellt und von den Auswirkungen des Lehrermangels nicht so sehr betroffen, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Unterricht und Schulbetrieb seien uneingeschränkt möglich. Im vergangenen September starteten an allen Schulen mehr als 4.200 Lehrkräfte im Burgenland ins Schuljahr.

Bewerbungen ab 1. April möglich

Damit das so bleibt und um vorzusorgen, läuft mit 1. April wieder eine Bewerbungsfrist für die offenen Stellen im Burgenland an: Das Angebot richtet sich an Junglehrerinnen und -lehrer, aber auch an alle, die ins Burgenland wechseln wollen. Besonders gefragt waren in den vergangenen Jahren Lehrkräfte für Mittel- und Sonderschulen – vor allem in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, aber auch in Physik und Chemie. Das würde sich aber laufend ändern.

Die Ausschreibungsfrist für Pflichtschulen läuft von 1. bis 16. April. Für höhere und mittlere Schulen kann man sich vom 23. April bis 3. Mai bewerben. Rund 33.000 Schülerinnen und Schüler werden aktuell im Burgenland unterrichtet.