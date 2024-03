Auf Generationen gebaut

Das Baustoff-Unternehmen Leier ist in insgesamt sieben verschiedenen Ländern tätig. Dennoch legt die Familie großen Wert darauf, dass die wichtigen Entscheidungen nach wie vor im Burgenland getroffen werden. In Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) dem Ursprungsort des Baustoff-Riesen Leier, entsteht deshalb gerade eine neue Europa-Zentrale. „Wir sind hier aufgewachsen und haben hier unsere Wurzeln“, so Geschäftsführer Thomas Ebner.

Unternehmen wird weitervereerbt

Thomas und Matthias Ebner sind die Enkel des Unternehmensgründers Michael Leier und seit drei Jahren Teil der Geschäftsführung. Der Großvater ist der Meinung, dass es mit den Enkelkindern womöglich leichter ist, als mit den eigenen Kindern. Seine zwei Töchter, waren bereits an der Firma beteiligt, allerdings wollte einer seiner Schwiegersöhne das Unternehmen verkaufen. Für den Unternehmensgründer kam das allerdings nicht in Frage. „Ich habe die Firma zurückgekauft und mittlerweile habe ich das Unternehmen zu einer Mehrheit den Enkelkindern übergeben“, so Michael Leier.

ORF

Schon als Kinder haben die zwei Brüder das Unternehmen erkundet. „Es war ein großer Spielplatz für uns“, sagt Matthias Ebner. Auch auf Geschäftsreisen hat der Großvater die Enkel mitgenommen, vor allem an die Reisen nach Ungarn erinnert sich der Enkelsohn besonders gerne. „Durch die Grenzkontrollen war es immer ein großes Abenteuer“, so Matthias Ebner. Später haben die beiden auch richtig anpacken müssen, wie etwa beim Pflastern von Gehsteigen im Sommer bei 33 Grad. „Ich habe meinen Vorarbeiter verflucht“, erzählt Thomas Ebner.

Unternehmen feiert Jubiläum

Inzwischen führen die Enkel das operative Geschäft, der Großvater konzentriert sich vor allem auf strategische Entscheidungen. Laut Matthias Ebner ist der Großvater wie ein Mentor für die beiden. Nächstes Jahr steht das 60-jährige Firmenjubiläum an. Bis dahin soll auch die neue Europa-Zentrale fertig sein.