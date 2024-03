Jonischkeit fordert Karfreitag wieder als Feiertag

Vor fünf Jahren war der Feiertag nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) aufgehoben worden. Zuvor war der Freitag vor Ostern für die Angehörigen der protestantischen Kirchen sowie der Alt-Katholiken ein gesetzlich anerkannter Feiertag. Nun können Arbeitnehmer lediglich einen regulären Urlaubstag beantragen.

„Schmerzliche Wunde“

„Dass der Karfreitag als offizieller Feiertag der evangelischen Kirche damals genommen wurde, ist tatsächlich bis heute eine sehr schmerzliche Wunde. Und es gibt kaum eine Gemeinde, wo ich zu Besuch bin und auf dieses Thema nicht angesprochen werde“, sagte Superintendent Jonischkeit im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteur Andreas Herbst.

ORF

„Feiertag für alle“

„Wir befinden uns dieses Jahr ja in einem Wahljahr. Da werden auch politisch die Karten neu gemischt und das ist sicher Anlass, um eine Großinitiative zu starten, dass der Karfreitag als Feiertag für alle, weil er auch von der Bedeutung her für alle gilt, wieder eingesetzt wird. Und da wird es auf allen Ebenen gesellschaftlich, politisch, kirchlich Versuche geben, Initiativen geben, den Feiertag wieder zu bekommen“, so der burgenländische Superintendent. Er halte es nicht für ausgeschlossen, dass das auch gelingt.

Jonischkeit wies zudem auf die Bedeutung des Karfreitags für alle Christen hin – wenngleich er nicht, wie so oft behauptet, der höchste Feiertag der rund 30.000 Evangelischen im Burgenland sei: „Denn meiner Überzeugung nach ist der Karfreitag und der Ostersonntag nicht voneinander zu trennen. Das höchste Fest der Christenheit, egal welcher Konfession, ist das Osterfest. Und da gehört Karfreitag und Ostersonntag wirklich untrennbar zusammen. Es sind zwei Aspekte des gleichen Festes.“