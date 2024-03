Bildung

Großes Interesse an Medizin-Vorbereitungskurs

Wer Medizin studieren will, muss einen anspruchsvollen Aufnahmetest bestehen. Nur etwa zehn Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten schaffen diese Hürde. Im Burgenland ist dieser Wert deutlich besser, denn das Land bietet nun schon zum achten Mal einen Vorbereitungskurs an, an dem das Interesse groß ist.