Mit 218 km/h auf A3 unterwegs: Auto weg

Gegen 10.30 Uhr überholte der 40-Jährige auf der A3 bei Hornstein eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Burgenland „mit weit überhöhter Geschwindigkeit“, wie es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion hieß. Laut geeichtem Videomessgerät war der Mann mit 218 km/h unterwegs. Kurzzeitig seien es sogar 225 km/h gewesen und zudem sei der 40-Jährige mit etwas mehr als 150 km/h gefährlich dicht auf andere Fahrzeuge aufgefahren und habe den Sicherheitsabstand nicht eingehalten, so die Polizei.

Elektroauto vorläufig beschlagnahmt

Letztlich wurde der Raser am Rastplatz Guntramsdorf (Niederösterreich) angehalten. Die Beamten beschlagnahmten den Elektrowagen vorläufig, nahmen dem 40-Jährigen auch den Führerschein vorläufig ab und zeigten ihn bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Baden an.

BH entscheidet, ob Auto dauerhaft beschlagnahmt wird

Seit dem 1. März kann das Auto dauerhaft beschlagnahmt und versteigert werden, wenn man innerorts um mehr als 80 km/h und außerorts um 90 km/h zu schnell fährt. Dieses Limit hat der Raser nicht erreicht. Wie es mit dem Auto weiter geht, entscheidet letztlich die BH, denn wenn der Fahrer schon einschlägig vorbestraft ist, gilt schon ein niedrigeres Tempo für eine Auto-Beschlagnahmung. Den Führerschein ist der 40-Jährige aber jedenfalls mindestens drei Monate los, außerdem droht ihm ein Bußgeld von bis zu 7.500 Euro.