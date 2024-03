Rundgang durch neue Klinik Oberwart

In der neuen Klinik Oberwart sind 5.000 Tonnen Stahl verbaut, mehr als 2.000 Kilometer Kabel verlegt, 10.000 Leuchten oder etwa 1.800 Türen eingebaut. Von einer Baustelle kann keine Rede mehr sein, die neue Klinik in Oberwart steht kurz vor der Fertigstellung. In den Operationssälen fehlen etwa nur noch die OP-Tische. Die Intensivstation ist vorbereitet, der Hubschrauberlandeplatz einsatzbereit. „Derzeit laufen die letzten Abnahmen des Gebäudes, wir haben Endreinigungsarbeiten, es wird einmal grob eingeräumt“, sagte Franz Öller, kaufmännischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland.

Einige Abteilungen seien bereits vom alten ins neue Oberwarter Krankenhaus übersiedelt, wie etwa die Haustechnik und die Logistik.

Patientenbetrieb startet am 7. Mai

Am 7. Mai soll dann auch der Patientenbetrieb gestartet werden – eine „heikle“ Phase, die monatelang vorbereitet wurde. Man werde mit der Intensivstation anfangen, dann folgt die Herzüberwachung und dann eine Station nach der anderen, erklärte Pflegeleiter Andreas Schmidt. „Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die

Patientenversorgung von extern, die Akutversorgung, zu jeder Zeit gegeben ist“, so Schmidt. Die Notversorgung bleibe selbstverständlich auch in der Umzugsphase aufrecht. Mit dem Neubau werden in der Klinik Oberwart auch zwei neue Abteilungen etabliert – jene für Onkologie und für Neurochirurgie.