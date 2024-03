Hansag seit Jahren wieder unter Wasser

In den vergangenen Monaten hat es im Hansag ausreichend geregnet und die ungarischen Nachbarn haben zudem ihre Schleusen geöffnet. Das hebt auch den Grundwasserspiegel im burgenländischen Hansaggebiet, weshalb die Wiesen unter Wasser stehen und die Kanäle gut gefüllt sind.

Hansag wichtig für Grundwasser

Einerseits sei dies wichtig für die Ökologie im Niedermoor, sagt Franz Traudtner, der Obmann der Interessensgemeinschaft Hansag. Andererseits sei der Hansag der Schlüssel für das Grundwasser im Seewinkel. „Das heißt, wir sind hier an den tiefsten Punkten Österreichs und wenn ich hier den Stoppel rausziehen, dauert es natürlich ein paar Monate, aber ich ziehe dann auch Wasser aus den anderen Gebieten ab“, so Traudtner.

Die IG Hansag fordert deshalb seit längerem eine Erweiterung des Nationalparkgebietes. Grundsätzlich geht es dabei um Entschädigungszahlungen für die Grundeigentümer.

Eisenkopf: Hansag-Erweiterung „am Schirm“

Aus dem Büro der für Naturschutz zuständigen Landesrätin, Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) hieß es am Montag dazu: Man sei gerade dabei die bereits angekündigte Erweiterung in Illmitz abzuschließen, habe aber die Hansag-Erweiterung als nächste am Schirm. Diesbezüglich sei man auch bereits in Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium, der IG Hansag und dem Nationalpark.