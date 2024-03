Gunners auf Weg zu Play-offs

Mit der spielerischen Klasse der vergangenen Wochen besiegten die Gunners auch den Play-off-Konkurrenten Vienna. Der Auswärtssieg in Wien war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Es sei eine sehr solide Leistung des ganzen Teams in einem sehr wichtigen Match gewesen, meinte Gunners-Spieler Edi Patekar: „Wir haben das Momentum von den letzten Spielen wirklich mitgenommen.“

Kleine Vorentscheidung

Der Sieg gegen Vienna könnte bereits eine kleine Vorentscheidung im Kampf um die Play-offs sein: Vier Runden vor Ende der Qualifikationsrunde haben die Gunners jetzt drei Punkte Vorsprung auf die Wiener. Die Mannschaft habe verdient gewonnen und am Ende sei man beim Status Quo ein bisschen nach vorne gegangen, sagte Gunners-Trainer Horst Leitner.

Dragonz müssen sich wohl auf Relegation einstellen

Für die Eisenstadt Dragonz wiederum sieht es nach der 98:104-Niederlage gegen die Vienna Timberwolves weniger gut aus. Die Eisenstädter werden wohl in das Relegationsduell gegen den Abstieg müssen.